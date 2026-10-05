फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Workers' health will be checked.

Shravasti News: श्रमिकों की सेहत की होगी जांच

Mon, 05 Oct 2026 11:24 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 05 Oct 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
Workers' health will be checked.
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को डीएम अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श शिविर की तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने बताया कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आठ अक्तूबर को कलेक्ट्रेट में सुबह 10 से शाम चार बजे तक शिविर लगेगा। इसके बाद नौ अक्तूबर को सभी ब्लॉक परिसर में सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। डीएम ने सहायक श्रमायुक्त राजबहादुर यादव को निर्देश दिया कि शिविरों में श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण, ओपीडी, चिकित्सकीय परामर्श, आवश्यक जांच और रेफरल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed