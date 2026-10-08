Shravasti News: महिला को पीटा, एसपी के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज

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मोहिनी ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि उन्हें संतान नहीं है। इसी बात पर गांव की पुष्पा देवी, सरोजा देवी और चंद्रकला उन्हें परेशान करती थीं। रविवार दोपहर तीनों महिलाओं ने उन्हें अपशब्द कहे। विरोध करने पर उनकी जमकर पिटाई की गई, जिससे वह बेहोश हो गईं। ग्रामीणों ने उन्हें बचाया। मोहिनी का आरोप है कि थाने में उनकी शिकायत नहीं सुनी गई और मेडिकल टेस्ट भी नहीं हुआ। पुलिस ने पुष्पा देवी, सरोजा देवी और चंद्रकला के खिलाफ मारपीट, हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

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तुलसीपुर। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के सहादतनगर निवासी मोहिनी ने तीन महिलाओं पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया है। थाना प्रभारी द्वारा सुनवाई न होने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।