Shravasti News: आरोग्य मेले में वायरल बुखार के मरीज बढ़े

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पीएचसी तिलकपुर में 19 मरीजों का इलाजप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलकपुर में डॉ. इंद्रपाल की मौजूदगी में 19 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें बुखार के नौ, त्वचा रोग के पांच, शारीरिक कमजोरी के दो और अन्य बीमारियों के तीन मरीज शामिल रहे। वहीं, पीएचसी सेमरी तरहर में डॉ. शकील ने 42 मरीजों का इलाज किया। इनमें बुखार के पांच, खांसी के छह, त्वचा रोग के 14 और अन्य बीमारियों के 13 मरीज पहुंचे। सभी को जांच के बाद दवाएं दी गईं।हरदत्तनगर गिरंट में बुखार के 14 मरीजप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदत्तनगर गिरंट में चिकित्साधिकारी डॉ. सालिम मसूद ने 51 मरीजों का उपचार किया। उन्होंने बताया कि मौसमजनित बीमारियों से पीड़ित मरीज अधिक पहुंचे। इनमें बुखार के सर्वाधिक 14 मरीज शामिल रहे। मेले में फार्मासिस्ट राजू खान और एलटी अरुण कुमार मौजूद रहे।परवलिया में डायरिया के 10 मरीज पहुंचेप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परवलिया में चिकित्सक मुजाहिद रजा ने 80 मरीजों का इलाज किया। इनमें त्वचा रोग के 14, डायरिया के 10, मधुमेह के सात और बीपी के पांच मरीज शामिल रहे। इसके अलावा पांच गर्भवती महिलाएं भी जांच कराने पहुंचीं। चिकित्सकों ने सभी मरीजों की सेहत जांचकर बीमारी के अनुसार दवाएं वितरित कीं।