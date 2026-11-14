फरियादियों से करें बेहतर व्यवहार : एसपी

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श्रावस्ती। एसपी राहुल भाटी की अध्यक्षता में शुक्रवार को एसपी कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद, मारपीट, पारिवारिक विवाद, महिला आदि से संबंधित 12 से अधिक शिकायतें आईं। एसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को भेजा। एसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को थाने में आने वाले फरियादियों के साथ बेहतर व्यवहार करने व तय समय में उनकी शिकायतें निस्तारित करने का निर्देश दिया है। अगर किसी ने भी फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार किया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।