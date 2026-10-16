Shravasti News: श्रावस्ती में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 16 Oct 2026 11:39 PM IST
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वर्षावास पूजा
सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।
सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
रामलीला
शाम 08:00 बजे। भिनगा के ठाकुरद्वारा मैदान में आयोजित रामलीला में श्रीराम वनगमन, सीता हरण व बालि वध के प्रसंग का किया जाएगा मंचन। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष रामरूप गुप्ता ने दी है।
समाधान दिवस
सुबह 10:00 बजे। जिले की सभी तहसीलो में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने दी है।
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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।
सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
रामलीला
शाम 08:00 बजे। भिनगा के ठाकुरद्वारा मैदान में आयोजित रामलीला में श्रीराम वनगमन, सीता हरण व बालि वध के प्रसंग का किया जाएगा मंचन। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष रामरूप गुप्ता ने दी है।
समाधान दिवस
सुबह 10:00 बजे। जिले की सभी तहसीलो में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने दी है।