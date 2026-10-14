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Shravasti News: 23 को बोनाफाइड मतदाताओं के लिए रहेगा अवकाश

Wed, 14 Oct 2026 11:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 14 Oct 2026 11:40 PM IST
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There will be a holiday for bona fide voters on the 23rd.
श्रावस्ती। विधान परिषद के गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के तहत 23 अक्तूबर को बोनाफाइड मतदाताओं को मतदान के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि, जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से होने वाले राज्य विधान परिषद के निर्वाचनों के लिए बोनाफाइड मतदाता हैं वह अपने मताधिकार का प्रयोग सरलता से कर सकें इसके लिए यह अवकाश घोषित किया गया है।
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