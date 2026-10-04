Shravasti News: प्रशस्त एप से शिक्षक होंगे प्रशिक्षित

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श्रावस्ती। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने दिव्यांग विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा के लिए प्रशस्त 2.0 एप विकसित किया है। जिला समन्वयक माध्यमिक शिक्षा विनोद गुप्ता ने बताया कि एप के माध्यम से माध्यमिक व परिषदीय शिक्षकों और स्पेशल एजुकेटर्स को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के प्रति संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण से शिक्षक दिव्यांग विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से शिक्षित कर सकेंगे। एप पर 10 प्रशिक्षण वीडियो उपलब्ध हैं। इनमें परिचय, समावेशी शिक्षा की दिशा में एक कदम, गतिशीलता संबंधी विकलांगता, दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, बौद्धिक दिव्यांगता और विशेष अधिगम अक्षमता की समझ समेत अन्य विषय शामिल हैं।