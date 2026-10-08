Shravasti News: बेटियों को पढ़ाया सुरक्षा का पाठ

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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत बृहस्पतिवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने गांवों, कस्बों और स्कूलों में जागरूकता चौपाल लगाई। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि छात्राओं को गुड टच-बैड टच की जानकारी देकर असहज स्पर्श होने पर मां या शिक्षिका को बताने के लिए जागरूक किया गया। बालिकाओं को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के फायदे बताते हुए अभिभावकों को भी प्रेरित करने की अपील की गई। महिलाओं को सोशल मीडिया फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, वेबसाइट और संदिग्ध लिंक से सावधान रहने को कहा गया। साइबर ठगी होने पर साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने की जानकारी दी गई।