विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मल्हीपुर-भिनगा मार्ग पर अधूरी मरम्मतमल्हीपुर-भिनगा मार्ग पर वीरपुर के पास करीब तीन वर्ष पहले सड़क कट गई थी। इसके बाद विभाग ने कटे हुए हिस्से में मिट्टी डालकर खड़ंजा लगवा दिया, लेकिन करीब 500 मीटर सड़क अब भी जर्जर है। इसकी आधी पटरी भी कट चुकी है। अब तक इसकी मरम्मत नहीं कराई गई। वहीं, मल्हीपुर चौराहे से करीब एक किलोमीटर तक सड़क की मरम्मत कराई गई, लेकिन जर्जर हिस्से को छोड़ दिया गया।वीरगंज बाजार में गड्ढों की भरमारमल्हीपुर चौराहे से जमुनहा ब्लॉक मुख्यालय होते हुए कथरा माफी जाने वाले मार्ग पर जगह-जगह बड़े गड्ढे हैं। बीते महीने नीति आयोग के निरीक्षण के दौरान कमियां छिपाने के लिए गड्ढों में मिट्टी और रोड़े डालकर बराबर कर दिया गया था। हालांकि, कुछ ही दिनों में सड़क फिर पहले जैसी हो गई। इससे राहगीरों के गिरकर चोटिल होने की आशंका बनी रहती है।चार वर्ष में ही उखड़ गई सड़कजमुनहा-बहराइच मार्ग से बंजारनपुरवा होते हुए सिटकहना जाने वाली सड़क की करीब चार वर्ष पहले मरम्मत कराई गई थी। अब इस मार्ग पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। सड़क की बदहाली से ग्रामीणों और राहगीरों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। राहगीर अशोक कुमार, दिलीप और राजेश कुमार का कहना है कि सड़क की खराब हालत के कारण आए दिन दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जिम्मेदारों को मार्गों की स्थायी मरम्मत करानी चाहिए।