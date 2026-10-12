Shravasti News: छात्रवृत्ति के लिए 17 तक करें नया आवेदन

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श्रावस्ती। समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी 17 अक्तूबर तक नया आवेदन कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने बताया कि विद्यार्थी 19 अक्तूबर तक आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल सकेंगे। इसके बाद 22 अक्तूबर तक संबंधित दस्तावेज विद्यालय में जमा करने होंगे। वहीं, 26 अक्तूबर तक विद्यालयों की ओर से आवेदनों का सत्यापन कर उन्हें अग्रसारित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों से निर्धारित समयसीमा में प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि पात्र विद्यार्थियों को समय से छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके।