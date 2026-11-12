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Shravasti News: राज्यस्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता कल से

Thu, 12 Nov 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 12 Nov 2026 11:33 PM IST
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State-level volleyball tournament begins tomorrow
श्रावस्ती। जनता इंटर कॉलेज, पटना खरगौरा में जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से 14 और 15 नवंबर को राज्यस्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। स्वर्गीय विक्रम मिश्रा की स्मृति में होने वाली यह प्रतियोगिता डे-नाइट होगी। इसमें विभिन्न जिलों की टीमें प्रतिभाग करेंगी। पूर्व युवा कल्याण अधिकारी कृष्णस्वरूप मिश्रा ने बताया कि अब तक सात जिलों की टीमों ने प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से जिले के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और अन्य जिलों के खिलाड़ियों की खेल तकनीक समझने का अवसर मिलता है। इससे खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल और प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित होगी।
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