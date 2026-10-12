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Shravasti News: एसएसबी ने छात्राओं को दिखाए हथियार

Mon, 12 Oct 2026 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 12 Oct 2026 11:18 PM IST
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SSB showed weapons to female students.
प्र​शिक्षु कस्टम कर्मियों को ह​थियारों की जानकारी देते एसएसबी के अ​धिकारी
श्रावस्ती। एसएसबी की 62वीं वाहिनी मुख्यालय भिनगा में सोमवार को छात्राओं और प्रशिक्षु कस्टम इंस्पेक्टरों के लिए हथियार प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हरिहरपुर रानी और सिरसिया की 145 छात्राओं के साथ कस्टम विभाग के 47 प्रशिक्षु इंस्पेक्टर शामिल हुए। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने बताया कि प्रदर्शनी में जवानों ने विभिन्न हथियारों की विशेषताओं, उपयोग, आक्रमण क्षमता और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। साथ ही हथियार चलाने के तरीके भी बताए। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को एसएसबी के प्रति जागरूक करना और देश की सुरक्षा में सशस्त्र सीमा बल की भूमिका से परिचित कराना था।
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