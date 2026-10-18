सनातन की शिक्षा युवा पीढ़ी तक पहुंचाएं : महेश दास

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श्रावस्ती। गिलौला विकासखंड के बंतवारा गांव में चल रही सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार को अयोध्या से आए कथा व्यास डॉ. महेश दास ने शुकदेव और राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई। कथा श्रवण के लिए रात तक ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। कथा व्यास ने कहा कि सनातन हमारी पहचान है। इसका संरक्षण करना सभी का कर्तव्य है। युवा पीढ़ी को सनातन धर्म, वेद, रामायण और गीता की जानकारी देनी चाहिए। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में बताए गए कर्मकांडों और परंपराओं का महत्व भी समझाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी रहे। कथा के दौरान मुख्य यजमान विनोद कुमार मिश्रा, कमला मिश्रा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।