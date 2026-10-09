Shravasti News: सपाइयों ने मनाया कांशीराम का परिनिर्वाण दिवस

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श्रावस्ती। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में शुक्रवार को जिलाध्यक्ष सर्वजीत सिंह यादव की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सपा कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि कांशीराम ने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय, समानता, वंचितों, शोषितों व पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उनके संघर्ष, विचार और बहुजन समाज के उत्थान के लिए किए गए कार्य सदैव हम सभी को प्रेरणा देते रहेंगे। इस मौके पर असलम राईनी, रामराज बौद्ध, फिद्दन मियां, मुलायम, सुरेश पासवान, जगदीश प्रसाद सहित अन्य मौजूद रहे।