Shravasti News: चित्रकला में शुभी व प्रश्नोत्तरी में आलोक प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 24 Sep 2026 11:21 PM IST
विज्ञापन
कटरा। सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को विभिन्न विद्यालयों में ‘मेरे सपनों का भारत’ कार्यक्रम हुआ। चौधरी राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। चित्रकला में शुभी मिश्रा प्रथम, रामजीत द्वितीय और सौम्या वर्मा तृतीय रहीं। प्रश्नोत्तरी में आलोक कुमार प्रथम, किशोर वर्मा द्वितीय तथा शिखा पटेल व सज्जन संयुक्त तृतीय रहे। भाषण में आलोक कुमार प्रथम, जयश्री शुक्ल द्वितीय और फैजान तृतीय रहे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष पूजा पांडेय ने शिक्षण सामग्री देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य राजेश कुमार यादव ने रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी पर जोर दिया। एडीबीआरएस बुद्ध इंटर कॉलेज परसरामपुर में चित्रकला में प्रिंशी प्रथम, अर्चना द्वितीय और कल्पना चौहान तृतीय रहीं। प्रधानाचार्य सालिक राम समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन