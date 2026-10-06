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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Shravasti: Pole comes into contact with 11,000-volt line; two villagers die.

श्रावस्ती: 11 हजार की लाइन से टकराया खंभा, दो ग्रामीणों की मौत, विद्युत पोल लगवा रहे थे

Tue, 06 Oct 2026 04:07 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 06 Oct 2026 04:07 PM IST
सार

हादसे में पोल लगवा रहे दो ग्रामीणों की मौत हो गई। घटना के बाद से ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि लाइनमैन को मौके पर बुलाया गया था। लाइन मैन खुद मौके पर नहीं आए और अपने दो सहयोगियों को मौके पर भेजा।

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Shravasti: Pole comes into contact with 11,000-volt line; two villagers die.
मृतक वेद पाठक और सचिन मिश्रा। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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श्रावस्ती जिले के गिलौला क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहम्मदापुर में मंगलवार को तूफान के दौरान गिरे विद्युत पोल को लगाते समय पोल 11 हजार की हाईटेंशन लाइन से टकरा गया। हादसे में पोल लगवा रहे दो ग्रामीणों की मौत हो गई। घटना के बाद से ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है।

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ग्रामीणों ने बताया कि लाइनमैन को मौके पर बुलाया गया था। लाइन मैन खुद मौके पर नहीं आए और अपने दो सहयोगियों को मौके पर भेजा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लाइनमैन ने शट डाउन लेने का दावा किया था और ग्रामीणों से विद्युत पोल लगाने की बात कही थी। जिसके बाद हम सभी विद्युत पोल लगा रहे थे। इस दौरान पोल ऊपर से गुजरी 11000 हाईटेंशन लाइन से छू गया। शट डाउन न होने से दो ग्रामीण सचिन मिश्रा (20) व वेद पाठक (40) हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गए।
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दोनों को इलाज के लिए सीएचसी गिलौला ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में एसडीओ प्रवेंद्र सिंह ने बताया ग्रामीण स्वयं पोल लगा रहे थे। विभाग को कोई जानकारी नहीं दी थी। इस दौरान विद्युत पोल 11000 की हाईटेंशन लाइन को छू गया और दो लोगों की मौत हो गई।

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