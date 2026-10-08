Shravasti News: वियतनामी अनुयायियों से गुलजार हुई श्रावस्ती

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कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती बृहस्पतिवार को वियतनाम से आए 25 सदस्यीय अनुयायियों के दल से गुलजार रही। बौद्ध भिक्षु देवानंद के नेतृत्व में दल ने पारंपरिक विधि से बोधि वृक्ष का दर्शन-पूजन किया। इस दौरान बौद्ध सभा का आयोजन भी हुआ। भिक्षु देवानंद ने बताया कि सिद्धार्थ का जन्म करीब 2,500 वर्ष पूर्व नेपाल में राजकुमार के रूप में हुआ था। पिता ने उन्हें सभी सुख-सुविधाएं दीं, लेकिन जीवन के दुखों से परिचित होने पर उन्होंने लोक कल्याण के लिए दुख दूर करने के उपाय खोजने का संकल्प लिया। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह-सुख त्यागकर वन में ज्ञान की खोज शुरू की। छह वर्ष ध्यान के बाद ज्ञान और असीम करुणा की अनुभूति हुई और वे बुद्ध कहलाए।