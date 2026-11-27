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जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ परामर्शदाता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि परिवार में महिलाओं का प्रमुख स्थान होता है। ऐसे में उन्हें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति सजगता और संतुलित खानपान से स्वस्थ जीवन संभव है। उन्होंने बताया कि भोजन में नियमित रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। भोजन में सभी रंगों के खाद्य पदार्थ शामिल करने से विभिन्न पोषक तत्व मिलते हैं।उन्होंने कहा कि कई बार किशोरियों को माहवारी के दौरान असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में समस्या की जानकारी तत्काल माता-पिता और शिक्षिका को देनी चाहिए। चिकित्सक की सलाह से उपचार कराना चाहिए। माहवारी के दौरान हल्का दर्द सामान्य है, लेकिन असहनीय दर्द संक्रमण समेत अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। समय पर उपचार न मिलने से बांझपन और अन्य शारीरिक परेशानियां हो सकती हैं। कार्यक्रम में वार्डन कैशर जहां, शिक्षा, भावना पांडेय, स्नेहलता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।संतोषजनक उत्तर पाकर खुश हुई छात्राएंकार्यक्रम में छात्राओं ने विशेषज्ञ से सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। छात्रा अलीशा ने किशोरावस्था की पहचान के बारे में पूछा। जितेंद्र मिश्रा ने बताया कि बालिकाओं में माहवारी की शुरुआत, शारीरिक बदलाव, आवाज में मधुरता और व्यवहार में उग्रता किशोरावस्था के लक्षण हैं।पूजा और सुशोभिता पाठक ने बताया कि कक्षा में एक दिन अनुपस्थित रहने से पढ़ाई छूट जाती है। खुशी और सफीना ने संतुलित आहार के बारे में पूछा। विशेषज्ञ ने बताया कि भोजन में सभी रंगों और स्वाद के खाद्य पदार्थ शामिल करने से संतुलित आहार का मानक पूरा किया जा सकता है।नूरीसा ने माहवारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में पूछा। विशेषज्ञ ने बताया कि इस दौरान साफ-सफाई और खानपान का विशेष महत्व है। कपड़े के बजाय सैनिटरी पैड का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही भोजन में आयरन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए।