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Shravasti News: वीडियो नहीं देखा, 775 शिक्षकों का वेतन रोका

Mon, 05 Oct 2026 11:26 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 05 Oct 2026 11:26 PM IST
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Salaries of 775 teachers withheld for not watching the video.
श्रावस्ती। प्रशस्त एप पर उपलब्ध 10 अनिवार्य वीडियो नहीं देखने पर बीएसए आकांक्षा रावत ने जिले के 775 शिक्षकों का वेतन रोक दिया है। सभी को बुधवार दोपहर 12 बजे तक वीडियो देखने का निर्देश दिया गया है। तय समय तक वीडियो नहीं देखने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिला समन्वयक अजीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि एनसीईआरटी के प्रशस्त एप के जरिये स्कूलों में बच्चों में दिव्यांगता की शुरुआती पहचान की जाती है। शासन ने एप पर उपलब्ध सभी 10 वीडियो देखना अनिवार्य किया है। इसके बावजूद शिक्षकों ने निर्देश का पालन नहीं किया। गिलौला के 163, इकौना के 167, सिरसिया के 120, जमुनहा के 161 और हरिहरपुररानी के 164 शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन रोका गया है।
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