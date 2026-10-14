फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Riya becomes Station House Officer for a day.

Shravasti News: रिया बनी एक दिन की थाना प्रभारी

Wed, 14 Oct 2026 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 14 Oct 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Riya becomes Station House Officer for a day.
 गिलौला थाना प्रभारी बनी रिया।
श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान के तहत बुधवार को कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा रिया सिंह को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता ने छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली की जानकारी दी। छात्राओं को एफआईआर दर्ज करने, जनशिकायतों की सुनवाई व निस्तारण, महिला हेल्प डेस्क, मिशन शक्ति केंद्र और साइबर हेल्प डेस्क के कामकाज के बारे में बताया गया। साथ ही महिला संबंधी अपराधों में पुलिस की कार्रवाई, पीड़िताओं को मिलने वाली सहायता और आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क करने की प्रक्रिया समझाई गई। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को जागरूक करना और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed