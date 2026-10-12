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Shravasti News: महिलाओं को अधिकारों के प्रति किया जागरूक

Mon, 12 Oct 2026 11:21 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 12 Oct 2026 11:21 PM IST
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Raised awareness among women about their rights.
महिलाओं को जागरूक करती महिला आरक्षी
श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान के तहत सोमवार को विभिन्न थानों की टीमों ने जागरूकता चौपाल लगाई। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं को कानूनी अधिकारों, आत्मसम्मान और स्वावलंबन की जानकारी दी गई। छेड़छाड़, उत्पीड़न व घरेलू हिंसा होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई। नवरात्र पर मंदिरों व प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। साइबर ठगी से बचने के लिए ओटीपी, एटीएम पिन व बैंकिंग विवरण साझा न करने, संदिग्ध लिंक से बचने तथा ठगी होने पर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की जानकारी दी गई।
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