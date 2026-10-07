Shravasti News: बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 07 Oct 2026 12:19 AM IST
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श्रावस्ती। तराई में सोमवार सुबह हुई बारिश के बाद शाम को तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। दो बार हुई बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई। हालांकि मंगलवार सुबह खिली धूप निकलने से किसानों ने राहत की सांस ली।
तराई में अर्नब तूफान के दौरान हजारों किसानों की हजारों बीघा धान, मक्का और गन्ने की फसल गिर गई थी। खेतों में पानी भरने से किसान कई दिनों से जलनिकासी में जुटे हैं। इसी बीच सोमवार को फिर बारिश होने से खेतों में पानी भर गया और फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई।
भिनगा निवासी किसान सूरज, ननके और अखिलेश ने बताया कि खेतों में दोबारा पानी भर गया है। यदि फिर बारिश हुई तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों के मुताबिक सबसे अधिक नुकसान धान की फसल को हुआ है। खेतों में पानी भरा रहने से धान की बालियों में अंकुरण का खतरा बना है। लगातार धूप निकलने पर नुकसान कम होने की उम्मीद है।
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तराई में अर्नब तूफान के दौरान हजारों किसानों की हजारों बीघा धान, मक्का और गन्ने की फसल गिर गई थी। खेतों में पानी भरने से किसान कई दिनों से जलनिकासी में जुटे हैं। इसी बीच सोमवार को फिर बारिश होने से खेतों में पानी भर गया और फसलों को नुकसान की आशंका बढ़ गई।
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भिनगा निवासी किसान सूरज, ननके और अखिलेश ने बताया कि खेतों में दोबारा पानी भर गया है। यदि फिर बारिश हुई तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों के मुताबिक सबसे अधिक नुकसान धान की फसल को हुआ है। खेतों में पानी भरा रहने से धान की बालियों में अंकुरण का खतरा बना है। लगातार धूप निकलने पर नुकसान कम होने की उम्मीद है।
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