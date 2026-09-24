Shravasti News: मानदेय और पोषण ट्रैकर को लेकर प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 24 Sep 2026 11:25 PM IST
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तुलसीपुर। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन ने दो सूत्रीय मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद डिप्टी कलेक्टर निशांत उपाध्याय को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष माया जायसवाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का न्यूनतम मानदेय 26 हजार रुपये करने की मांग की। कहा कि मांग पूरी होने तक पीएलआई की धनराशि को मानदेय में शामिल कर भुगतान किया जाए। जिला मंत्री किरन वर्मा ने पोषण ट्रैकर को जीपीएस आधारित किए जाने से आ रही दिक्कतों का हवाला देते हुए इसे पूर्व की तरह बिना जीपीएस संचालित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पोषण व बाल विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस मौके पर कुशमलता, आराधना त्रिवेदी, सोनी, शायरा बानो, पानकली वर्मा समेत अन्य मौजूद रहीं।
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