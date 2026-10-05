फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Principals provided with specialized training

Shravasti News: प्रधानाचार्यों को दिया दक्ष प्रशिक्षण

Mon, 05 Oct 2026 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 05 Oct 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Principals provided with specialized training
डायट में चल रहे प्र​शिक्षण में मौजूद ​शिक्षक
कटरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इकौना में सोमवार को तीन दिवसीय दक्ष प्रशिक्षण शुरू हुआ। शुभारंभ डायट प्राचार्य राम प्रताप सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रधानाचार्य की भूमिका लीडर की है। प्रशिक्षण से उनकी प्रबंधकीय, अकादमिक और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। वरिष्ठ प्रवक्ता रमेश चंद्र मौर्या ने बताया कि प्रधानाचार्यों को शैक्षिक नेतृत्व, विद्यालय विकास योजना, अकादमिक निगरानी व समुदाय सहभागिता की जानकारी दी जाएगी। नोडल केशा देवी ने बताया कि प्रशिक्षण गतिविधि आधारित होगा। इस मौके पर रेनू यादव, इरशाद अहमद, गिरीश प्रसाद मिश्रा, अमित पाठक, रवि प्रताप सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed