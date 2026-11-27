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श्रावस्ती। संविधान दिवस पर बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मनोज कुमार राय ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर भारतीयों के लिए गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था। संविधान लोकतंत्र की आत्मा और राष्ट्रीय एकता का आधार है। यह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है। संविधान निर्माताओं ने समान अवसर और भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना की थी। इस दौरान एडीएम न्यायिक अशोक कुमार, एसडीएम प्रवीण यादव, रवीन्द्र कुमार, दीक्षा अग्रवाल आदि मौजूद रहे।