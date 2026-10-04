Shravasti News: बुखार व त्वचा रोग के अधिक रहे मरीज

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274 मरीजों का हुआ इलाजसिरसिया प्रतिनिधि के अनुसार पड़वलिया पीएचसी में डॉ. मुजाहिद रजा के नेतृत्व में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। इस दौरान कुल 98 मरीज आए। इनमें मधुमेह के 10, दस्त के 16, त्वचा रोग के 15, उच्च रक्तचाप के सात, गर्भवती महिलाएं आठ तथा सर्दी जुकाम व नेत्र संक्रमण आदि के मरीज शामिल रहे। इसी तरह से टिटिहिरिया पीएचसी में डॉ. अवनींद्र कुमार पाठक के नेतृत्व में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 176 मरीज आए। इनमें सांस रोग के 16, उदर रोग के 18, त्वचा रोग के 24, उच्च रक्तचाप के चार, मधुमेह रोग के 18, बुखार के 42 सहित अन्य बीमारियों के मरीज शामिल रहे।मात्र नौ मरीज ही पहुंचेकटरा प्रतिनिधि के अनुसार कटरा पीएचसी में डॉ. अदिति पटवा के नेतृत्व में आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान कुल नौ मरीज आए, जिनमें मधुमेह के एक, चर्म रोग के दो, उच्च रक्तचाप के एक, एनीमिया के एक व अन्य बीमारियों के मरीज शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने मरीजों को कहा कि इस समय मौसम में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अधिक ठंडा खाद्य पदार्थ खाने से बचें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और पूरी बांह के कपड़े पहने।बुखार के सात मरीज आएवीरपुर प्रतिनिधि के अनुसार तिलकपुर पीएचसी में डॉ. इंद्रपाल की अध्यक्षता में जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें कुल 15 मरीज आए, जिनमें बुखार के सात, त्वचा रोग के तीन, सर्दी जुकाम के पांच मरीज आए। इस मौके पर तरुण श्रीवास्तव, रामू प्रसाद व हरिराम मौजूद रहे। वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरी तरहर में डॉ. शकील की अध्यक्षता में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 54 मरीज आए। इसमें बुखार के सात, खांसी के तीन, त्वचा रोग के 22 व शेष अन्य बीमारियों के मरीज शामिल रहे।