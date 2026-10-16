फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Orders ineffective; questions raised over monitoring as well

Shravasti News: आदेश बेअसर, निगरानी पर भी सवाल

Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 16 Oct 2026 11:54 PM IST
विज्ञापन
Orders ineffective; questions raised over monitoring as well
हरदत्तनगर गिरंट चौराहे पर सजी मिठाई की दुकान
श्रावस्ती/गिरंट बाजार। मिठाइयों और खाद्य पदार्थों पर निर्माण व अंतिम प्रयोग की तिथि अंकित करने के शासन के निर्देश का जिले में एकसमान पालन नहीं हो रहा है। 15 अक्तूबर से तिथियां लिखने का आदेश लागू होने के बाद शुक्रवार को अमर उजाला ने विभिन्न स्थानों पर मिठाई की दुकानों की पड़ताल की। कहीं कुछ मिठाइयों पर स्टिकर लगे मिले तो कहीं दुकानदार आदेश से अनजान दिखे। कई दुकानों पर रेटलिस्ट भी नहीं मिली। ऐसे में विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं।
विज्ञापन

तिथियों का स्टिकर लगाते मिले विक्रेता
भिनगा के नई बाजार स्थित अनुपम भोग मिष्ठान की दुकान पर कुछ मिठाई की पेटियों पर स्टिकर लगे थे, जबकि कुछ बिना स्टिकर के रखी मिलीं। दुकान पर रेटलिस्ट भी चस्पा नहीं दिखी। दुकानदार प्रशांत यज्ञसैनी ने बताया कि आदेश का पालन किया जा रहा है और सभी मिठाई की पेटियों पर स्टिकर लगा दिए जाएंगे। हालांकि, उन्होंने आदेश को दुकानदारों के हित में नहीं बताया। उनका कहना था कि व्यापार संघ भी अपनी बात नहीं रख पा रहा है। अन्य दुकानों पर भी निर्देश के पालन की स्थिति मिली-जुली रही।
विज्ञापन

आदेश से अनजान है दुकानदार
हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र की एक मिठाई की दुकान पर कुछ मिठाइयां खुले में बिकती मिलीं, जबकि कुछ काउंटर के अंदर रखी थीं। किसी भी मिठाई की पेटी पर निर्माण और अंतिम प्रयोग की तिथि अंकित नहीं मिली। रेटलिस्ट भी चस्पा नहीं थी। दुकानदार मुने ने बताया कि उन्हें ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है। विभाग की ओर से जानकारी दी जाती तो वह इसका पालन करते।
विज्ञापन
विज्ञापन

निगरानी पर उठे सवाल
शासन के निर्देश के बावजूद दुकानों पर तिथियों के अंकन और रेटलिस्ट की स्थिति में अंतर दिखा। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दुकानदारों को जागरूक करने और आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जरूरत है।

क्षेत्रों में भ्रमण करके दुकानदारों को इस आदेश की जानकारी दी जा रही है। आज इकौना क्षेत्र के दुकानदारों को जागरूक किया गया है। दुकानदारों को निर्माण व अंतिम तिथि लगाने का निर्देश दिया गया है। धीरे-धीरे लोग जागरूक हो जाएंगे।

आदर्श प्रताप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी

हरदत्तनगर गिरंट चौराहे पर सजी मिठाई की दुकान

हरदत्तनगर गिरंट चौराहे पर सजी मिठाई की दुकान

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed