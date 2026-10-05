Shravasti News: काली पट्टी बांध एनएचएम कर्मियों ने जताया विरोध

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श्रावस्ती। मांगों के समर्थन में एनएचएम के संविदा कर्मियों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष डॉ. अवनींद्र कुमार पाठक ने बताया कि तीन दिन तक विरोध प्रदर्शन चलेगा। उन्होंने चेताया कि सरकार ने मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। जिला महामंत्री डॉ. सतीश चौधरी ने कहा कि कोविड महामारी से लेकर टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीबी उन्मूलन, संचारी व गैर संचारी रोग नियंत्रण समेत राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संविदा कर्मियों की अहम भूमिका है। इसके बावजूद उनकी मांगों पर पहल नहीं की जा रही है। कर्मियों ने नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन, कैशलेस चिकित्सा, महंगाई भत्ता, गैर जिला स्थानांतरण और अनुकंपा नियुक्ति समेत अन्य मांगें उठाईं। निर्णय न होने पर आठ, नौ व 10 अक्तूबर को कार्य बहिष्कार कर धरना देने की चेतावनी दी।