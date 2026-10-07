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Shravasti News: मतदाता सूची में जुड़ेंगे छूटे लोगों के नाम

Wed, 07 Oct 2026 12:18 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 07 Oct 2026 12:18 AM IST
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Names of people left out will be added to the voter list.
श्रावस्ती। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची पुनरीक्षण-2026 के तहत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एडीएम ललित कुमार ने बताया कि पात्र व्यक्तियों, बेघर, दिव्यांग और महिला मतदाताओं के नाम शत-प्रतिशत सूची में शामिल कराने का लक्ष्य है। अभियान में महिला कल्याण, उच्च व माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांगजन, ग्राम्य विकास और युवा कल्याण विभाग सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से छूटे पात्र लोग फार्म-6 भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ बीएलओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in और ECINET एप के माध्यम से भी किया जा सकता है। अभियान का उद्देश्य सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना है।
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