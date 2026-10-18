Shravasti News: किशोरी को ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

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श्रावस्ती। किशोरी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने के आरोपी सिरसिया के कोठरवा निवासी सचिन को रविवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सीओ आलोक सिंह ने बताया कि एक सितंबर को एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि कोठरवा निवासी सचिन उनकी बेटी को अपने साथ लेकर चला गया है। महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर सिरसिया पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। इस दौरान रविवार को गुप्त सूचना पर सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया।