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Shravasti News: काली पट्टी बांध लेखपालों ने जताया विरोध

Sat, 10 Oct 2026 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 10 Oct 2026 11:35 PM IST
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Lekhpals registered their protest by wearing black armbands.
गिलौला थाने में हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते लेखपाल। 
श्रावस्ती/गिरंट बाजार/वीरपुर। विभिन्न मांगों को लेकर लेखपाल अलग-अलग तरीकों से विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को विभिन्न थानों में आयोजित समाधान दिवस के दौरान लेखपालों ने बांह में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।
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नवीन मॉडर्न थाने में प्रदर्शन कर रहे लेखपाल संघ के तहसील मंत्री विक्रम सिंह, प्रमोद मिश्रा, आरती और अनूप ने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में प्रदर्शन किया जा रहा है। लेखपाल कई वर्षों से शासन के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब आर-पार की लड़ाई शुरू की गई है। मांगें पूरी होने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में पूर्ण कार्य बहिष्कार भी शुरू किया जाएगा।

गिलौला थाने में हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते लेखपाल। 

गिलौला थाने में हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते लेखपाल। 

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