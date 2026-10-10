Shravasti News: काली पट्टी बांध लेखपालों ने जताया विरोध

नवीन मॉडर्न थाने में प्रदर्शन कर रहे लेखपाल संघ के तहसील मंत्री विक्रम सिंह, प्रमोद मिश्रा, आरती और अनूप ने बताया कि प्रांतीय नेतृत्व के निर्देशन में प्रदर्शन किया जा रहा है। लेखपाल कई वर्षों से शासन के समक्ष अपनी मांगें रख रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब आर-पार की लड़ाई शुरू की गई है। मांगें पूरी होने तक धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा। आने वाले दिनों में पूर्ण कार्य बहिष्कार भी शुरू किया जाएगा।