Shravasti News: खेत में सीख रहे आधुनिक खेती के गुर

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श्रावस्ती। शिक्षा विभाग की ओर से परिषदीय विद्यालयों में संचालित लर्निंग बाई डूइंग (एलबी) योजना के तहत बुधवार को विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षा दी गई। सिरसिया क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय सोहेलवा में कृषि आधारित गतिविधि हुई। प्रधानाध्यापक दिनेश गुप्ता ने विद्यार्थियों को खेत की गुड़ाई, कृषि यंत्रों, बीज और बोआई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गतिविधि के माध्यम से बच्चों को विषय को बेहतर ढंग से समझने और सीखने का अवसर मिल रहा है। इसी तरह कंपोजिट विद्यालय भिट्ठी में भी कृषि आधारित गतिविधि कराई गई। प्रधानाचार्य संजय सिंह ने कहा कि कृषि प्रधान देश में विद्यार्थियों को खेती और कृषि के महत्व की जानकारी देना जरूरी है। इससे बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान भी विकसित होगा।