फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Inspected firecracker shops.

Shravasti News: पटाखों की दुकानों का किया निरीक्षण

Wed, 07 Oct 2026 12:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 07 Oct 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
Inspected firecracker shops.
 मल्हीपुर में पटाखे की दुकान का निरीक्षण करते अ​ग्निशमन अ​धिकारी
श्रावस्ती। दीपावली पर्व को लेकर पटाखों की दुकानें सजने लगी हैं। ऐसे में लापरवाही के चलते पटाखों की दुकानों में कोई हादसा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मंगलवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय कुमार शर्मा टीम के साथ मल्हीपुर पहुंचे। उन्होंने अग्निशमन अधिकारी संजय जायसवाल के साथ मल्हीपुर निवासी करीम उल्ला के स्थायी आतिशबाजी की दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक सुरक्षा मानकों के अनुपालन का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान फायरमैन हनुमंत मिश्रा, दीपक अवस्थी, सच्चिदानंद तिवारी भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed