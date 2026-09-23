Shravasti News: आयुर्वेद दिवस पर लगाया स्वास्थ्य शिविर

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श्रावस्ती। आयुर्वेद दिवस पर बुधवार को आयुष विभाग की ओर से अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज भिनगा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में मौजूद छात्र-छात्राओं को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही शिविर में आए मरीजों को निशुल्क इलाज और दवाएं दी गईं। कार्यक्रम में आयुर्वेद की परंपरा, स्वस्थ जीवनशैली और पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका की भी जानकारी दी गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने कहा कि आयुर्वेद जीवन जीने की कला और पृथ्वी के कल्याण का मार्ग भी है। इस दौरान प्रधानाचार्य ज्योति प्रकाश पांडेय सहित अन्य मौजूद रहे।