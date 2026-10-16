Shravasti News: समर्थ प्रशिक्षण में प्रधानाध्यापकों को मिले प्रमाणपत्र

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उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के शैक्षिक लीडर हैं। उनका दायित्व विद्यालय को प्रेरणा विद्यालय बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और निपुण भारत मिशन के लक्ष्य नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शिता और सकारात्मक सोच से हासिल किए जा सकते हैं।कार्यक्रम प्रभारी रमेश चंद्र मौर्य ने बताया कि प्रशिक्षण में विद्यालय नेतृत्व, वित्तीय प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता और निपुण लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीतियां बताई गईं। समन्वयक जितेंद्र कुमार ने समर्थ मॉड्यूल को विद्यालय विकास की रूपरेखा बताया। इस दौरान डायट प्रवक्ता ओम प्रकाश यादव, गिरीश प्रसाद मिश्रा, दिव्य प्रताप, केशा देवी, इरशाद अहमद सहित अन्य मौजूद रहे।