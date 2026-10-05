फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Hariharpurrani became the champion after defeating Ikauna.

Shravasti News: इकौना को हराकर हरिहरपुररानी बनी चैंपियन

Mon, 05 Oct 2026 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 05 Oct 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Hariharpurrani became the champion after defeating Ikauna.
 विजेता ​खिलाड़ियों के साथ मौजूद अति​थि
श्रावस्ती। स्पोर्ट्स स्टेडियम भिनगा में सोमवार को जिलास्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हुई। उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा और भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में चार टीमों ने हिस्सा लिया। पहले मुकाबले में इकौना ने गिलौला को हराया। दूसरे मैच में हरिहरपुररानी ने सिरसिया को शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबला हरिहरपुररानी और इकौना के बीच हुआ, जिसमें हरिहरपुररानी की टीम विजेता रही।
विज्ञापन

जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि खेल युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समापन पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष हरिओम तिवारी और जिला क्रीड़ाधिकारी बृजेश कुमार सोनी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान वॉलीबॉल कोच रियाज अहमद, एथलेटिक्स कोच विवेक कुमार, खोखो कोच जगेसर सैनी और वरिष्ठ खिलाड़ी मोनू पाठक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed