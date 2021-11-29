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Shravasti News: ट्रैक्टर की चपेट में आने से बालिका की मौत

Fri, 16 Oct 2026 12:22 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 16 Oct 2026 12:22 AM IST
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Girl dies after being hit by a tractor
तुलसीपुर। हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र में शंकरपुर-नवाबगंज मार्ग पर बघमरी गांव में एक ट्रैक्टर ट्राॅली की चपेट में आने से एक बालिका की मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर शव का अंतिम संस्कार कर दिया। बघमरी गांव निवासी इराफन की तीन वर्षीय पुत्री सना बृहस्पतिवार को घर के सामने खेल रही थी। तभी वह अचानक सड़क को पार करने लगी। इसी दौरान नवाबगंज की ओर जा रहे ट्रैक्टर ट्राली की चपेट में आ गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजन बिना पुलिस को सूचना दिए शव लेकर घर चले गए और शव को अंतिम संस्कार कर दिया। सीओ अलोक सिंह ने बताया कि पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी। प्रकरण की जांच की जा रही है।
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