Shravasti News: वियतनाम के अनुयायियों ने किया दर्शन-पूजन

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कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती मंगलवार को वियतनाम से आए 30 सदस्यीय बौद्ध अनुयायियों के दल से गुलजार रही। यंग बोधिसत्व सोसाइटी इंडिया के अध्यक्ष भिक्षु देवेंद्र थेरो के नेतृत्व में दल ने बोधि वृक्ष का दर्शन-पूजन किया। इस दौरान बौद्ध सभा भी हुई। भिक्षु देवेंद्र थेरो ने आनंद बोधि वृक्ष के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि जेतवन विहार के सामने स्थित यह वृक्ष भगवान बुद्ध के समय का माना जाता है। सिंहली ग्रंथ पजिवलिय में इसका उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि बुद्ध ने अपने अनुयायियों की प्रार्थना पर आनंद को इसकी शाखा श्रावस्ती में लगाने की अनुमति दी थी।