फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Fish being slaughtered and sold in the open during Navratri; sparks outrage

Shravasti News: नवरात्र में खुले में काटी व बेची जा रही मछलियां, आक्रोश

Fri, 16 Oct 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Fri, 16 Oct 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
Fish being slaughtered and sold in the open during Navratri; sparks outrage
गिरंट बाजार। शारदीय नवरात्र के दौरान हरदत्तनगर गिरंट थाना क्षेत्र के गौसपुर बाजार में खुले में मछली काटी और बेची जा रही है। यह सब दुर्गा पूजन पंडाल के पास हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है।
विज्ञापन

पवित्र नवरात्र को लेकर खुले में मांस काटने और बेचने पर सख्त पाबंदी है। इसके बावजूद गौसपुर बाजार में बिना किसी अनुमति के मछली बेची जा रही है। मछली काटने के बाद निकलने वाले अवशेष आसपास फेंक दिए जाते हैं। इन अवशेषों को कुत्ते इधर-उधर फैलाते हैं। स्थानीय निवासी अमृत लाल, अमित कुमार और राम छबीले ने बताया कि इससे श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ठेस पहुंच रही है। ग्रामीणों ने इस बिक्री में स्थानीय पुलिस की संलिप्तता का भी आरोप लगाया है। खुले में मछली काटने व बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सीओ क्राइम आलोक सिंह ने बताया कि खुले में मछली काटने व बेचने की जानकारी नहीं है। जांच करवाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed