Shravasti News: शार्ट सर्किट से घर में लगी आग

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वीरपुर। इकौना क्षेत्र के ग्राम टंड़वा महंथ के मजरा सरपंचपुरवा निवासी आकाश तिवारी के घर में मंगलवार रात अचानक आग लग गई। कूलर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। परिवार के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग ने घर में रखा सामान अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आकाश के अनुसार, आग में गाय बेचकर रखे 50 हजार रुपये नकद, फ्रिज, वाशिंग मशीन समेत अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना में घर का काफी सामान नष्ट होने से परिवार को भारी नुकसान हुआ है।