Shravasti News: छात्राओं ने सीखी आधुनिक खेती की बारीकियां

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श्रावस्ती। शिक्षा विभाग की ओर से छात्राओं में खेती की समझ विकसित करने के लिए बुधवार को एक्सपोजर विजिट कराई गई। जमुनहा क्षेत्र के 10 परिषदीय विद्यालयों की छात्राओं ने धरमपुर स्थित स्पेस हाईटेक फार्म का भ्रमण किया। सिविल इंजीनियर से किसान बने आसिफ अजीज सिद्दीकी ने आधुनिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हॉलैंड और दक्षिण अफ्रीका की उन्नत प्रजाति के जरबेरा को पॉलीहाउस में उगाकर लाखों की आमदनी की जा सकती है। कीट नियंत्रण में पीले-नीले ट्रैप, तापमान व नमी के लिए फॉगर तथा सिंचाई में ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इससे कम लागत में बेहतर उत्पादन मिलता है। जरबेरा 10 से 15 दिन तक ताजा रहता है और दिल्ली से विदेशों तक भेजा जाता है। प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश ने नगदी व आधुनिक खेती अपनाने पर जोर दिया। इस मौके पर 11 स्किल एसोसिएट, सितारा, शांतनु, गुंजन, शिक्षक व अभिभावक मौजूद रहे। संवाद