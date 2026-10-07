Shravasti News: जर्जर सड़कों पर हर कदम हादसे का डर

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एक वर्ष से जर्जर है संतलिया-बेचईपुरवा मार्गसंतलिया-बेचईपुरवा मार्ग करीब एक वर्ष से बदहाल है। दुबेपुरवा गांव के पास सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया है। स्थानीय निवासी बेचन लाल, शकील और सीताराम ने बताया कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। बीते माह एक बाइक सवार भी हादसे का शिकार हुआ था।डोमाई-सिरसिया मार्ग पर जगह-जगह गड्ढेडोमाई-सिरसिया मार्ग कई माह से जर्जर है। सड़क जगह-जगह टूट गई है। कहीं पटरी क्षतिग्रस्त है तो कहीं गहरे गड्ढे बने हैं। इसी मार्ग से कई गांवों के लोग सिरसिया ब्लॉक और सीएचसी पहुंचते हैं। शफीकुर्रहमान, शकील अहमद, मुजाहिद और भरोसे ने बताया कि मरम्मत की कई बार मांग की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।सिरसिया-भुजंगा मार्ग पर जानलेवा कटसिरसिया-भुजंगा मार्ग की पटरी पर खतरनाक कट बन गया है। इससे सड़क संकरी हो गई है। कई बार चार पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। अनुज कुमार, संगम प्रसाद और निसार अहमद ने बताया कि इस मार्ग पर सफर के दौरान हादसे का डर बना रहता है।