फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Every child will be connected through inclusive education: Principal

समावेशी शिक्षा से जुड़ेगा हर बच्चा : प्राचार्य

Wed, 14 Oct 2026 11:39 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 14 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Every child will be connected through inclusive education: Principal
डायट में आयोजित प्र​शिक्षण में मौजूद ​शिक्षक।-
कटरा। डायट इकौना में बुधवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और समग्र शिक्षा के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शुभारंभ डायट प्राचार्य राम प्रताप सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि समावेशी शिक्षा केवल योजना नहीं, बल्कि एक संस्कृति है। इसका उद्देश्य किसी भी बच्चे को पीछे न छूटने देना है। दिव्यांग, अनुसूचित वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्रम संयोजक दिव्य प्रताप ने कहा कि समावेशन में दिव्यांग बच्चों के साथ लैंगिक, सामाजिक और भाषायी विविधता का सम्मान भी शामिल है। इस मौके पर डॉ. राम रहीस, डॉ. धर्मेंद्र कुमार गुप्त और प्रकाश मिश्रा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed