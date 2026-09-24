Shravasti News: गणेश महोत्सव में सजीं मनोहारी झांकियां

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श्रावस्ती/तुलसीपुर। जिलेभर में पूजा पंडाल सजाकर भगवान श्री गणेश की पूजा-अर्चना की जा रही है। सोनवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुलसीपुर स्थित ब्रह्मदेव स्थान पर चल रहे गणेश महोत्सव में बुधवार रात जागरण हुआ। गायक कलाकारों ने भजन और धार्मिक गीत प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। देवरिया से आए कलाकारों ने भगवान श्री गणेश की महिमा, राधा-कृष्ण की लीलाओं और शिव तांडव समेत विभिन्न धार्मिक प्रसंगों की मनोहारी झांकियां प्रस्तुत कीं। कार्यक्रम के दौरान सोनवा थाने की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में पूरी रात मुस्तैद रही। वहीं भिनगा, इकौना, सिरसिया समेत अन्य स्थानों पर भी सजे पूजा पंडालों में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए।