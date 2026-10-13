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Shravasti News: सुपोषण से शुरुआत अभियान की डीएम ने की समीक्षा

Tue, 13 Oct 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 13 Oct 2026 11:23 PM IST
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DM reviews the 'Start with Good Nutrition' campaign.
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में सुपोषण से शुरुआत अभियान की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने बताया कि हरिहरपुररानी ब्लॉक की पांच ग्राम पंचायतों में पायलट परियोजना के तहत अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने ग्राम पंचायतवार रोस्टर बनाकर समीक्षा बैठकें करने और आशा कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं, उनके पतियों और सास को जागरूक करेंगी। अभियान में गर्भधारण पूर्व महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कर जोखिम का आकलन किया जाएगा। शिवगढ़, जवगढ़, जरकुशहा, वर्गा वर्गी व अमवा में संचालित अभियान में स्वास्थ्य, बाल विकास, पंचायत और आजीविका मिशन शामिल हैं। बैठक में यूनिसेफ की अर्पिता पाल, रबी नारायण, मधुश्री व अनुराग सिंह मौजूद रहे।
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