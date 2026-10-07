फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   DM heard 16 complaints at the 'Shakti Samvad'

Shravasti News: शक्ति संवाद में डीएम ने सुनीं 16 शिकायतें

Wed, 07 Oct 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Wed, 07 Oct 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
DM heard 16 complaints at the 'Shakti Samvad'
श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कार्यालय में मंगलवार को मां पाटेश्वरी शक्ति संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने महिलाओं की समस्याएं प्राथमिकता से सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। मंडलायुक्त देवीपाटन मंडल दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर सभी जिलों में माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जनसुनवाई में कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुईं। डीएम ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का वास्तविक समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि फरियादियों को एक ही समस्या के लिए बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed