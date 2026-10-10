Shravasti News: डीएम-एसपी ने परखी विसर्जन स्थलों की व्यवस्था

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निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारी जमुनहा तहसील क्षेत्र के भेलागांव स्थित बरोह पुलिस विसर्जन स्थल पहुंचे। डीएम ने वहां जाने वाले रास्ते, घाट, प्रकाश व्यवस्था व साफ-सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने एसडीएम रवि प्रताप सिंह को व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने और पर्याप्त पुलिस बल व कर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए।वहीं, एसपी ने मल्हीपुर थाना प्रभारी को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, अराजक तत्वों पर नजर रखने और महिला व पुरुष खुफिया पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए।