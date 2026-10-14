Shravasti News: सुलझा विवाद, स्थापित हुई प्रतिमा

विज्ञापन

श्रावस्ती। भिनगा नगर के नई बाजार में होड़कई माता मंदिर के निकट माता काली की प्रतिमा स्थापित की जा रही थी। लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने भूमि को अपना बताते हुए इसका विरोध किया। इस पर भिनगा कोतवाली में एएसपी चंद्रकेश सिंह, सीओ आलोक सिंह व प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता कराया गया। इसके बाद मूर्ति को होड़काई माता मंदिर के परिसर के बगल बने चबूतरे पर स्थापित कर दुर्गा पूजा महोत्सव का शुभारंभ किया गया। भिनगा एसडीएम आशीष भारद्वाज ने बताया कि मौके पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। मूर्ति स्थापना की अनुमति दी गई है।