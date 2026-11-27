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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ विमेन की ओर से संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा के एनआरसी में कन्या जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें डॉ. प्रियंका मौर्या ने 14 बालिकाओं को बेबी किट और उनकी माताओं को मिष्ठान्न देकर बधाई दी।जनसुनवाई के दौरान देहात इंडिया की ओर से बाल विवाह पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इसमें कम उम्र में विवाह के लिए माता-पिता के दबाव और बालिका की ओर से शिक्षा, स्वास्थ्य व भविष्य का हवाला देकर इसका विरोध करने का चित्रण किया गया। साथ ही बाल विवाह रोकथाम संकल्प हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया।डॉ. प्रियंका मौर्या ने कहा कि बेटियां देश का बोझ नहीं, बल्कि भविष्य हैं। उनके अधिकारों की रक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है।कार्यक्रम में प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुमताज, एसडीएम श्रेया, सीओ आलोक कुमार सिंह और बाल कल्याण समिति के सदस्य दिनेश सोनी आदि मौजूद रहे।