Shravasti News: आनंदम प्रशिक्षण में दिखी रचनात्मकता

विज्ञापन

श्रावस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) इकौना में बृहस्पतिवार को दो दिवसीय आनंदम प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने मूर्ति कला और पेपर आर्ट का प्रदर्शन किया। डायट प्राचार्य राम प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशिक्षण का वास्तविक लाभ तभी है, जब उसकी झलक विद्यार्थियों में दिखाई दे। उन्होंने शिक्षकों से प्रशिक्षण में सिखाई गतिविधियों को विद्यालयों में प्रयोग करने का आह्वान किया। कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बच्चों की प्रतिभा पहचानना जरूरी है। कार्यक्रम समन्वयक अमित कुमार पाठक, सहायक समन्वयक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गिरीश प्रसाद मिश्र, शशि वर्मा, इमरान अहमद, विनीत कुमार सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।